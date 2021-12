Bandido capota carro na BR-135 após assalto em Cristópolis

Após roubar uma caminhonete, um bandido capotou o veículo na BR-135, em Barreiras (a 855 quilômetros de Salvador), na noite desta quarta-feira, 23.

De acordo com a 84ª Companhia Independente da Polícia Militar, quatro criminosos armados roubaram dois veículos (uma Hilux e um Fiat Strada) na cidade de Cristópolis.

Na fuga, em direção a Barreiras, um assaltante identificado como Rodrigo, que pilotava o Fiat Strada, acabou perdendo o controle e capotando.

Depois do acidente, o bandido ferido foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital do Oeste.

O veículo Strada, que ficou parcialmente destruído, foi recuperado pelos policiais. Horas depois, a Hilux também foi encontrada, no bairro Morada Nobre, próximo a um condomínio.

De acordo com a PM, os assaltantes pretendiam levar os veículos para a cidade de Dinópolis, no estado do Tocantins.

