Bandeira LGBTI na Bahia ganha cor branca pela paz

A tradicional bandeira do arco-íris, que representa, universalmente, a comunidade de LGBTI, ganhará a cor branca em sua versão na Bahia. A partir de setembro, quando acontece a 16ª Parada do Orgulho LGBTI da Bahia, em Salvador, uma faixa branca será costurada na bandeira, como uma forma de pedir paz e confrontar a violência contra os integrantes desse grupo.

249 249

Com a campanha "A comunidade pede paz", o Grupo Gay da Bahia (GGB) explica que se inspirou nos índices de crimes contra à comunidade LGBTI, que, de acordo com dados levantados pelo próprio grupo em 2014, sofreu com 326 assassinatos no Brasil, e em 2015, segundo dados do site Homofobia Mata, teve um total de 318 crimes onde a orientação sexual da vítima foi a principal motivação para a causa da morte.

"A comunidade pede paz, requer especialmente aos órgãos públicos, às autoridades e os homens e mulheres de bem, um olhar carinhoso e solidário para essa população”, disse o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira, por meio de nota.

Ainda de acordo com levantamento feito pelo grupo, até meados deste mês, já foram contabilizados 249 crimes em todo o Brasil, sendo um gráfico crescente que não diminui.

O tema desta edição da Parada será "A comunidade LGBTI da Bahia pede paz!". O evento acontece no dia 10 de setembro, um domingo, das 11h às 21h, no Campo Grande.

adblock ativo