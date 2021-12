Banda de Forró sofre acidente em Laje

A banda Novo Amor passou por um susto na madrugada deste terça-feira, 23. O motorista do ônibus em que o grupo estava a caminho de um show em Presidente Tancredo Neves perdeu o controle do veículo e caiu da ponte no Rio do Braço, no entrocamento de Laje.

Segundo o site PTN News, 15 pessoas foram socorrridas em hospitais da região com escoriações pelo corpo e dez já foram liberados e estão em uma pousada na cidade, entre eles, o vocalista da banda, Binho Marques. O show que a banda faria nesta terça em Wenceslau Guimarães foi desmarcado.

adblock ativo