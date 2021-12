Bancos e Correios alteram funcionamento devido ao horário de verão

O horário de verão começa na madrugada deste sábado, 15, para o domingo, 16. A Bahia está fora e não terá mudança no relógio, mas alguns serviços no estado terão o horário alterado.

Os Correios informaram nesta quinta-feira, 13, que o horário de atendimento não será alterado, continua das 9h às 17h, mas os de postagem para os objetos seguirem no mesmo dia ao destino é que sofrerá alterações apenas na capital e em Feira de Santana.

As agências Brotas, Cidadela, Itapuã e Sumaré terão o horário limite de postagem antecipado em 30 minutos. Então, por exemplo, no caso da agência Brotas, o horário limite de postagem passa a ser 14h50. Já na agência Cidadela, será 15h10; na Sumaré, será 15h, e na agência Itapuã, passa a ser 14h10. O horário de funcionamento dessas agências é de 9 às 17 horas, de 2.ª a 6.ª feira.

Demais unidades de Salvador, bem como todas as agências de Feira de Santana terão o horário limite de postagem antecipado em 1 hora (Consultar a agência).

O Sindicato dos Bancários da Bahia informou que ainda aguarda um posicionamento da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), mas acreditam que as instituições financeiras devem seguir o modelo dos anos anteriores, onde as agências de Salvador e Região Metropolitana não sofrem mudança de horário e as do interior antecipam o atendimento em 1h.

adblock ativo