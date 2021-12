Banco Mundial atua para que países consigam empréstimos e financiamentos na compras de vacinas

Com o objetivo de que mais de 100 países recebam empréstimos e financiamento a juros baixos para comprar e distribuir vacinas contra a Covid-19, o Banco Mundial "atua visando preparar este caminho", disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass.

Malpass falou ainda que as autoridades do Banco estão atuando com os países para lidar com um dos principais obstáculos, que são as regras que deixam os produtores de vacinas expostos a processos ou julgamentos, por meio de legislação ou outros processos.

Malpass apelou também às economias avançadas para que estas liberem reservas de vacinas que estão além da capacidade de distribuição, com o intuito de viabilizar vacinas para compra ou distribuição em países mais pobres.

