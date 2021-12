Banco fica destruído após assalto em São Gonçalo dos Campos

A agência da Caixa Econômica Federal (CEF) do município de São Gonçalo dos Campos (a 140 km de Salvador) ficou totalmente destruída após explosões de caixas eletrônicos na madrugada desta terça-feira, 10.

Cerca de 15 homens fortemente armados participaram da ação, que durou cerca de 40 minutos, segundo testemunhas que residem próximo ao local. Um vigilante que estava de plantão na agência foi feito refém e liberado durante a fuga dos bandidos.

De acordo com informações da polícia, os assaltantes chegaram à cidade em dois veículos. Quatro deles entraram, na agência e renderam o vigilante, tomando o celular e a aram que ele portava, e começaram a colocar os explosivos nos terminais.

"Eles se dividiram e, enquanto uns agiam no banco, o restante se posicionou pelas ruas próximas com armas em punho, levando pânico aos moradores", contou o tenente Laerte Vieira, comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar no município.

Após explodirem os terminais, deixando um aberto e dois danificados, os assaltantes retiraram o dinheiro e fugiram atirando para o alto e em direção a alguns estabelecimentos comerciais. A fachada e uma prateleira de uma farmácia foram atingidas pelos disparos. "Graças a Deus não tinha ninguém aqui dentro, foi um susto danado ao chegar e ver o estabelecimento atingido por tiros", afirmou um funcionário da farmácia.

O vigilante foi retirado da agência antes da explosão, mas foi liberado pelo grupo apenas no momento da fuga. Os caixas tinham sido abastecidos no final da tarde desta segunda, 9. Ainda não há informações sobre o valor roubado.

Para evitar a ação da polícia, os criminosos jogaram "miguelitos" - pregos soldados em formato de estrelas - nas ruas próximas à agência. "Eles também jogaram os pregos na entrada da cidade, para evitar a chegada de reforço policial", informou o comandante.

Um Fiat Strada, placa NYT 3588, usado na ação, foi encontrado abandonado às margens da BR-101, rodovia utilizada para a fuga. Peritos da Polícia Federal (PF) estiveram na agência para realizar a perícia do local e removeram o veículo para a delegacia local. As investigações estão a cargo da PF.

Segurança

Moradores reclamaram da falta de segurança no município,pois a agência atacada havia sido reaberta há cerca de quatro meses, devido a outro assalto. "Agora, para efetuarmos as nossas transações bancárias, teremos que ir para Feira de Santana, pois a lotérica tem um limite diário", lembrou o comerciante Francisco Brito.

Com a explosão da agência da CEF, os moradores contam apenas com uma agência do Bradesco, já que a agência do Banco do Brasil está desativada desde o ano passado, após ataque de bandidos.

Segundo dados do Sindicato dos Bancários da Bahia, este ano já foram registrados 49 ataques a bancos e caixas eletrônicos em todo o estado, sendo 31 explosões, 5 arrombamentos, 4 assaltos e 9 tentativas de assalto. Do total de ataques, 40 ocorreram no interior baiano. As agências do Banco do Brasil foram os alvos principais, com 24 ataques. Em segundo lugar está o Bradesco, com 15 ataques.

