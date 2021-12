Banco é explodido um mês depois de reabrir em Terra Nova

Reinaugurada há cerca de um mês, após ter sido assaltada em fevereiro deste ano, a agência do Banco do Brasil de Terra Nova (a 82 km de Salvador) foi explodida novamente por assaltantes na madrugada desta terça-feira, 14. Os criminosos não conseguiram roubar nada.



Segundo a delegada da cidade, Diana Soares, a agência ainda passava por reformas e os caixas eletrônicos estavam vazios.

Com as explosões, a agência, única de Terra Nova, ficou parcialmente destruída e impossibilitada de funcionar. As casas ao redor do banco também foram afetadas com o ataque.

"Foi horrível. Eles chegaram fazendo barulho e depois ouvimos o estouro das bombas. Explodiram tudo. Foi tão forte que até a parede da minha casa foi quebrada e um pedaço do caixa foi parar dentro da sala. Minha pressão baixou, ficamos todos assustados", contou Tânia Regina, 64, que mora vizinha à agência.

Segundo Tânia, a frequência de assaltos na agência tem provocado preocupação na região e causado a insatifação dos moradores da rua Luiz Teles Menezes.

"Nós queremos organizar um abaixo-assinado para a agência mudar de local. Minha tia tem 90 anos e tem que passar por essa situação. Todo mundo está em pânico", reclamou.

Dados

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, o número de registros de ataque a bancos no estado até o momento é de 125. O número é inferior ao mesmo período do ano passado, quando 134 ataques foram registrados.

Com a explosão da agência do Banco do Brasil, os habitantes de Terra Nova ficarão sem serviços bancários. O Bradesco d a cidade está desativado.

"Somos obrigados a ter que ir nas cidades vizinhas, uma vez que agora só temos os Correios e uma lotérica. Os serviços são limitados, não se compara aos bancos", lamentou a morada Vera Lúcia, 65.

