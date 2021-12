Banco é alvo de explosão em Serrolândia

Uma agência bancária foi alvo de assaltantes na madrugada desta terça-feira, 18, na cidade de Serrolândia (a 320 km de Salvador). O posto do Banco do Brasil foi totalmente destruído, após o uso de dinamites para explodir os caixas eletrônicos.

A ação, que durou cerca de 30 minutos, teve início à 1h30, quando sete homens armados chegaram em uma caminhonete e cercaram a agência. Enquanto uns arrumavam as dinamites que seriam usadas, o restante dava cobertura ao grupo. As informações são do blog Portal de Serrolândia.

Segundo informações dos moradores da região, os criminosos seguiram em direção ao povoado de Boa Vista, mas até o momento não foram localizados. Equipes das polícias Civil e Militar realizam rondas na área.

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia (SBBA), o estado já registra 27 explosões, três tentativas frustradas, dois arrombamentos e um assalto desde o começo deste ano. Sendo que, do total, o Banco do Brasil tem sido o principal alvo, com 18 ocorrências.

