Uma agência do Banco do Brasil foi explodida na madrugada desta sexta-feira, 9, por volta das 3h40, no município de Cardeal da Silva - a 172 quilômetros de Salvador. A ação, que durou cerca de 15 minutos, deixou os moradores do município assustados.

Por conta das explosões, paredes e parte do teto do banco caíram. A faixada da agência, que é a única da região, também ficou destruída, além dos móveis que foram danificados. Não há informações sobre feridos, nem a quantia roubada. Na fuga, os bandidos atearam fogo em um carro na BA-506, rodovia que liga à cidade de Entre Rios.

Moradores locais relataram ao Portal A TARDE a falta de policiamento durante a madrugada. De acordo com a fonte, há uma casa que serve como base durante o dia para os policiais, mas por volta das 22h os militares vão para Entre Rios, só retornando para Cardeal por volta das 6h da manhã do dia seguinte.

A Polícia Militar foi procurada para falar sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Banco do Brasil é explodido na cidade Cardeal da Silva

Fachada do banco ficou destruída

Parte do teto, móveis e caixas eletrônicos foram danificados

