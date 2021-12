Banco do Brasil e Correios são explodidos em Macajuba

Um grupo armado explodiu as agências do Banco do Brasil e dos Correios, por volta das 2h30 desta quarta-feira, 5, no município baiano de Macajuba (a 327 quilômetros de Salvador). As duas agências ficam na praça Drº Castro Sincurar, no centro da cidade.

De acordo com a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, mais de 10 homens chegaram às agências, instalaram dinamites e explodiram os caixas. Um dos explosivos permanece montado em um caixa do Banco do Brasil.

A Polícia Militar (PM) está no local e policiais fazem buscas na região para tentar localizar os criminosos. A quantia levada pelos bandidos ainda não foi revelada pelas agências.

