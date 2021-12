Bancários vão começar atendimento 1h mais tarde nesta sexta

Os bancários da Bahia vão iniciar o atendimento ao público 1h mais tarde nesta sexta-feira, 29, devido ao Dia Nacional de Mobilização contra a PL 4330, que regulamenta a terceirização de trabalhadores no País. De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, as atividades vão se concentrar em frente à cada agência.

Pela tarde, por volta das 14h, o sindicato informa que a categoria se junta a outros trabalhadores em frente ao Shopping da Bahia, onde participa de uma passeata contra a PL 4330, a defesa da democracia e o fim do fator previdenciário.

adblock ativo