Bancários pretendem paralisar atividades na próxima semana

O Sindicato dos Bancários da Bahia informou, nesta quinta-feira, 4, que a categoria pretende interromper as atividades na próxima semana em todo o Estado. A paralisação, aprovada durante assembleia realizada no auditório do Sindicato da Bahia, foi marcada para a próxima quinta, 11. A mobilização, conforme o Sindicato, faz parte de um ato nacional organizado pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e demais centrais sindicais.

A categoria deve ir às ruas para cobrar do Congresso Nacional a aprovação da pauta de reivindicações da classe trabalhadora. Entre as reivindicações estão o fim do fator previdenciário, valorização das aposentadorias, transporte público de qualidade, melhorias na saúde e na educação.

"A paralisação não envolve só a categoria bancária, mas toda a sociedade. Nós, como referência no movimento sindical, temos a responsabilidade de participar da mobilização legítima. Salvador, com certeza, vai para no dia 11", garantiu, em nota enviada à imprensa, o presidente do Sindicato da Bahia, Euclides Fagundes.

Na quarta, 10, um dia antes do movimento, será realizada uma assembleia para organização do movimento. A reunião, conforme o Sindicato, está prevista para acontecer às 18h30 no Ginásio de Esporte, na Ladeira dos Aflitos.

