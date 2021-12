Bancários fazem assembleia para definir greve da categoria

O Sindicato dos Bancários da Bahia realiza assembleia na próxima quinta-feira, 1º, para definir sobre possível greve marcada para começar no dia 6 de outubro e avaliar a próxima proposta da Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).

A última proposta não aceita foi o ajuste de 5,5% oferecido pela Fenaban. Se não chegarem a um acordo na quinta-feira, haverá reunião no dia 5 para deflagrar greve dos trabalhadores públicos e privados do setor no dia seguinte. O Sindicato anunciou ainda que, em todo caso, será garantido um contingente mínimo para as questões urgentes e que a população será avisada com antecedência.

Apesar do indicativo de greve, o presidente do sindicato, Augusto Vasconcelos, diz que ela pode ser evitada se a Fenaban concordar com as reinvidicações que tratam, principalmente, de "condições melhores para os bancários e para a população".

"Tivemos já seis rodadas de negociação com os bancos desde agosto, entregamos nossa pauta, mas parece que apenas com mobilização para que os bancos possam apresentar uma proposta. Eles apresentaram a proposta de 5,5%, índice abaixo da inflação, e não deram resposta sobre as outras reivindicações como investimento em segurança, mais contratações, melhores condições de trabalho", reivindicou Vasconcelos.

Em Salvador, as assembleias acontecem no Ginásio de Esportes dos Bancáriso, na Ladeira dos Aflitos, a partir das 18h.

