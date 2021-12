Bancários decidem nesta quarta-feira os rumos da greve

O comando de greve dos bancários da Bahia decide, em assembleia nesta quarta-feira, 26, se aceita as propostas pautadas pelos bancos para por fim à greve que já dura mais de uma semana. À reunião, devem comparecer representantes do Sindicato dos Bancários da Bahia, da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), além de alguns diretores da Caixa e do Banco do Brasil. A assembleia acontece no Ginásio de Esportes da Ladeira dos Aflitos, às 18h30, em Salvador. Caso os trabalhadores aceitem a oferta, todas as agências bancárias reabrem nesta quinta-feira, 27.

De acordo com o sindicato da categoria, a Fenaban elevou a 7,5% a proposta de reajuste dos salários dos trabalhadores, um aumento real de 2%. A oferta também prevê aumento de 8,5% no piso salarial e no valor dos auxílios-refeição e alimentação; além de contabilizar uma alta de 10% na parcela fixa da Participação nos Lucros e Resultados (PLR).



A proposta anterior oferecia reajuste de 6% nos salários. Inaceitável pelos bancários, já que a classe reivindicava reajuste de 10,25% (aumento real de 5%), participação nos resultados equivalente a três salários mais R$ 4.961,25 fixos, piso salarial de R$ 2.416,38, criação do 13º auxílio-refeição e aumento dos benefícios já existentes para R$ 622. Além de pedirem melhores condições de saúde, trabalho, mais segurança nas agências, fim da rotatividade e das metas consideradas pelo comando grevista como "abusivas".

Funcionamento em Salvador - De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, das 260 agências bancárias de Salvador, apenas sete estavam abertas. Com a paralisação, a Fenaban orienta os clientes a procurar um canal alternativo para realizar os serviços durante o período de greve.

Segundo a entidade, o consumidor pode fazer operações por meio de caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking (via celular), telefone e correspondentes bancários - casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados.

