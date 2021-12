Bancários decidem manter greve após assembleia

Há sete dias em greve, os bancários continuam à espera de uma nova proposta dos banqueiros. Após assembleia nesta terça, 13, a categoria decidiu manter a mobilização. Na Bahia, já são 952 agências fechadas, dessas 238 são em Salvador.

Uma nova reunião da categoria foi marcada para 18h de segunda, 19. A categoria, conforme o Sindicato dos Bancário da Bahia, promete realizar manifestações nesta quarta, 14, nas agências do Comércio.

Entre as reivindicações da categoria as duas principais são o aumento de 16% e da Participação de Resultados e Lucros (PRL). O banqueiros oferecem um aumento de 5,5% e a manutenção da PRL, com alteração apenas se o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido.

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), nenhum contato foi feito pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) desde o início da greve. O Comando Nacional dos Bancários se reúne nesta quarta, na sede da Contraf, em São Paulo, para avaliar a Campanha e definir os próximos passos do movimento.

