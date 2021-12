Bancário que caiu de skate elétrico morre em hospital

O bancário que sofreu um acidente com um skate elétrico no ultimo domingo, 14, na cidade de Prado, no interior da Bahia, morreu no Hospital Sobrasa, no município de Teixeira de Freitas (a 820 km de Salvador), nesta quarta-feira, 17.

João Luiz de Almeida Pires, 25 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O acidente aconteceu quando o bancário tentou descer uma ladeira a bordo do skate. Ele acabou se desequilibrando e, na queda, bateu com a cabeça no chão. Sofreu um traumatismo craniano.

Ele foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informações do site Teixeira Notícias, João era primo da prefeita de Prado, Mayra Brito, e morava com a avó. Ele trabalhava em uma agência do banco Bradesco.

adblock ativo