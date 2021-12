Baleia jubarte é encontrada morta no interior da Bahia

Uma baleia jubarte foi encontrada morta dentro da área da Reserva Extrativista do Cassurubá, na localidade de Barra Velha, em Nova Viçosa (distante a 940 km de Salvador). Segundo informações do Instituto Baleia Jubarte, o animal encalhou no último sábado, 8, no entanto a informação só chegou ao conhecimento dos pesquisadores na segunda-feira, 10. Esse foi o primeiro caso de Baleia Jubarte encalhada em 2013.

O Instituto informou que o animal, um macho adulto, com mais de 13 metros de comprimento, está em avançado estado de decomposição. O médico Veterinário Milton Marcondes, diretor de pesquisa do Instituto, ressaltou que o local é de difícil acesso. De acordo com ele, a equipe utilizou uma lancha para chegar até lá.

O Instituto disse, ainda, que foi possível examinar alguns órgãos da baleia e, embora não se possa ainda estabelecer a causa da morte, a presença de hemorragia intensa próximo a região dorsal e a presença de alguns hematomas levantam a suspeita que o animal possa ter sido atropelado por um navio.

A equipe de pesquisadores vai voltar ao local nesta quarta, 12, para continuar o trabalho e tentar examinar as vértebras e outros ossos em busca de sinais de fratura, conforme informou a médica veterinária Adriana Colosio.

Segundo os médicos, a baleia está deitada com a barriga voltada para cima, o que dificulta os trabalhos, já que os ossos que os pesquisadores querem examinar encontram-se na parte de baixo sob toneladas de carne e gordura.

