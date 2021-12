Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Prado, no Sul baiano

Uma baleia jubarte foi encontrada morta nesta sexta-feira, 7, em uma praia do distrito de Cumuruxatiba, no município de Prado, no Sul baiano. O animal foi encontrado por moradores jpa em estado de decomposição.

Equipes do Instituto Baleia Jubarte vão ao local para recolher material e determinar a causa da morte.

Segundo balanço do instituto, este foi o 26º encalhe de baleias jubarte nesta temporada, somente na região entre o sul e o extremo sul do estado.

