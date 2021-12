Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Belmonte

Uma baleia jubarte morreu após encalhar em uma praia de Belmonte, no extremo sul baiano. O animal, que mede 11 metros de comprimento, foi localizado neste domingo, 20, por uma equipe da ONG Pat Ecosmar, especializada em animais marinhos.

Trata-se de um macho, com cerca de um ano de vida, que apareceu em uma as praias de difícil acesso na região.

Nesta época do ano, muitas jubartes aparecem no sul do estado para acasalar e ter filhotes.

