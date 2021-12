Baleia jubarte de 13 metros é encontrada morta em praia no sul da BA

Uma baleia da espécie jubarte foi encontrada morta no domingo, 20, na praia da Paixão, no município de Prado, no sul da Bahia. O animal mede aproximadamente 13,5 metros.

Segundo o médico veterinário, coordenador de pesquisa do Projeto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, o mamífero foi visto à deriva no mar no último sábado, 19, por algumas pessoas que estavam em um barco de turismo, mas no dia seguinte o animal apareceu na areia da praia.

Animal ficou à deriva na praia da Paixão (Foto : Projeto Baleia Jubarte | Divulgação)

Equipes do projeto estiveram no local e, ao realizar a necrópsia (exame realizado para apurar a causa da morte), detectaram que a baleia estava gestante de um filhote.

Segundo dados do projeto, foram registradas 52 ocorrências de encalhes de baleias jubarte no Brasil. Sendo 20 no Espírito Santo, 19 na Bahia, 8 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 2 em Alagoas e 1 em Sergipe.

No Espírito Santo

Um mamífero da mesma espécie foi encontrado na tarde desta segunda na praia de Guriri, na cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo.

De acordo com Marcondes, a baleia foi localizada viva, mas ainda não é possível saber se o animal poderá ser devolvido ao mar.

"Antes de devolvê-la ao seu habitat é necessário que se analise uma série de fatores. É preciso verificar se o animal encontra-se em condições de saúde para passar por esse processo, se o volume de água do mar está adequado, além da presença de um navio para arrastá-la de volta ao mar."

Jubarte foi encontrada na praia de Guriri, no Espírito Santo (Foto : Projeto Baleia Jubarte | Divulgação)

