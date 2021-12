Baleia é achada encalhada e morta em Porto Seguro

Uma baleia-piloto (Globicephala sp) encalhou morta, na manhã desta quarta-feira, 1º, na orla de Porto Seguro. Segundo a ONG PAT Ecosmar, trata-se de uma fêmea com cerca de quatro metros de comprimento.

O animal apresentava marcas de rede, o que sugere que a morte tenha sido causada por captura acidental em rede de pesca.

Conforme sugerido pelo Instituto Baleia Jubarte (IBJ), uma equipe da secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro removeu o animal da área.

Uma veterinária foi deslocada de Caravelas, no extremo sul da Bahia, até Porto Seguro a fim de realizar a necrópsia do animal para descobrir o motivo da morte. A ação terá apoio do PAT Ecosmar, que possui Acordo de Cooperação Técnico-Científica com o IJB.

