Baleados em bloco de Igor Kannário seguem em estado grave

É gravíssimo o estado de saúde de duas das 11 pessoas baleadas durante o desfile de um bloco junino puxado pelo cantor Igor Kannário na cidade de São Francisco do Conde (Grande Salvador) na noite de terça-feira, 24.

Joelma de Freitas Bispo, 32 anos, foi atingida na cabeça e morreu na mesma noite. Uma adolescente de 16 anos e Dener de Jesus Amaral, 20, foram feridos no abdômen. A jovem está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE) e o rapaz passava por cirurgia na tarde de quarta, 25, no Hospital do Subúrbio. Os demais feridos já receberam alta.

Segundo o titular da 21ª DT (São Francisco do Conde), Luís Henrique Costa Ferreira, ocorreu uma troca de tiros entre duas facções de traficantes das localidades Ilha do Dendê e Catolândia, ambas de Santo Amaro. Os bandidos se encontraram na festa em São Francisco e entraram em confronto. "Os bandidos tem uma rixa antiga que envolve tráfico e outros crimes. Eles já vieram para a festa sabendo que iriam encontrar os rivais", explica o delegado.

Talisson Rafael de Melo Ramos, Neilton Alves Cosme, Neilson Alves Cosme, todos de 18 anos, e um adolescente de 17 foram detidos em uma van, após denúncia de que teriam participado da troca de tiros. Com eles foram achados dois revólveres calibre 38, um deles com uma munição deflagrada.

Câmeras flagraram

Segundo o delegado Luís Henrique, os quatro presos são da localidade Ilha do Dendê e um deles admitiu que participou da troca de tiros. "Eles foram reconhecidos por imagens de câmeras do local. Estamos tentando identificar os bandidos da Catolândia e saber de que arma saiu o disparo que matou Joelma, que não tinha nada a ver com a confusão", afirma o delegado.

Alguns moradores disseram que um segurança do bloco "Ai como eu tô", que seria policial militar, teria disparado contra um grupo que estava brigando e o bando, por sua vez, revidou. No entanto, o delegado desmente essa versão afirmando que não restam dúvidas de que houve o confronto entre os bandidos.

Ainda conforme os moradores, antes do tiroteio houve várias brigas durante o desfile e Igor Kannário interrompeu o show várias vezes por causa da confusão.

