Balé do TCA oferece oficina gratuita de artes cênicas

Com o objetivo de contribuir com a formação empreendedora dos artistas, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) promove o 'Laboratório BTCA de Criação e Realização em Artes Cênicas' entre os meses de agosto e dezembro.

Esta é a primeira edição do programa e terá a maior parte das ações realizadas no Cine-Teatro Lauro de Freitas. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita entre os dias 12 e 15 deste mês, por meio do formulário online.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do estado (Secom), o programa terá orientação do bailarino Sylvan Barbosa, integrante do corpo, nesta primeira edição. Os encontros serão agrupados em três módulos: o intérprete, a cena, e a realização.

Durante as atividades, os participantes terão a experiência de criar um produto artístico, incluindo dinâmicas de gestão e produção. Serão 20 vagas disponíveis e podem participar artistas iniciantes ou sem experiência, desde que tenham mais de 18 anos.

Além do Cine-Teatro Lauro de Freitas, o programa também realizará ações nas salas de ensaio do BTCA, no Centro Técnico do Complexo TCA, e também de instituições parceiras.

