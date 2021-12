Balcão Torcida SAC ajuda turista com informações 24h por dia

Torcedores e turistas podem buscar informações com atendimento presencial sobre jogos, eventos esportivos, orientações turísticas sobre a cidade, trânsito, documentos e serviços públicos nos balcões denominados 'Torcida SAC' durante a Copa do Mundo 2014.

As informações também podem ser solicitadas por meio de call center (0800 284 0011), com atendimento por telefone em inglês, português e espanhol, disponível 24 horas por dia. São 11 pontos de atendimento na capital e interior, com localização estratégica nos principais shoppings de Salvador (Barra, Salvador Shopping, Bela Vista e Iguatemi), no Pelourinho, no aeroporto internacional e na rodoviária de Salvador. Também há unidades instaladas na Praia do Forte, no aeroporto de Porto Seguro e na Secretaria de Turismo do município e ainda na cidade de Santa Cruz Cabrália.

O 'Torcida SAC' oferece as principais orientações em caso de perda do documento de identidade, passaporte ou carteira de motorista, além de outros serviços disponibilizados pela Rede SAC. É possível ainda agendar atendimento prioritário nos postos da capital, que funcionam por hora marcada. Os torcedores e turistas também podem registrar perda e furto de documentos, buscar pulseiras de identificação para menores de idade e receber documentos perdidos, bem como dar opiniões sobre os serviços prestados.

A ação é uma parceria entre a Secretaria da Administração (Saeb) com as secretarias estaduais para Assuntos da Copa (Secopa), do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), com a Assessoria de Relações Internacionais, Polícia Militar, Juizado de Menores, Bahiatursa e Ouvidoria Geral do Estado.

adblock ativo