Balanço parcial da SSP registra 16 crimes eleitorais

A Secretária de Segurança Pública divulgou o balanço parcial de ocorrências de crimes eleitorais no estado, neste domingo, 07. 39 pessoas foram levadas para as Delegacias Territoriais (DT) por desrespeito as leis eleitorais.

Entre as principais ocorrências, boca de urna, propaganda irregular e transporte ilegal de eleitores. Ubaitaba, Campo Formoso, Gandu, Canavieiras, Seabra, Teixeira de Freitas, Coronel João Sá, Filadélfia, Milagres, Lençóis, Acajutiba, Brumado, Itaberaba e Irecê são alguns dos municípios que tiveram pessoas conduzidas.

Na capital, o fato que mais chamou atenção foi a da idosa Marlene Santos Boaventura, de 75 anos, que passou mal durante a votação, no bairro de São Caetano, e foi conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro, mas chegou sem sinais vitais.

A operação de apuração foi feita pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), montado no Centro de Operações e Inteligência. O plantão continuará até a manhã de segunda-feira, 8.

