Balanço indica redução de violência na Micareta de Feira

As autoridades policiais de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) estão comemorando a diminuição nos índices de violência durante os quatro dias da Micareta 2014, em relação à festa do ano passado.

De acordo com os dados apresentados na tarde desta segunda-feira, 29, houve uma redução de cerca de 55% das ocorrências em relação a 2013. Os números apontam também aumento na produtividade policial, que este ano teve efetivo de quase seis mil agentes, entre integrantes das polícias Civil e Militar.

"A redução se dá pelo trabalho integrado das polícias Civil, Militar, Técnica, Bombeiros e órgãos envolvidos na organização", avaliou o responsável pela 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (1ª Coorpin), delegado Ricardo Brito. "Isto foi o que garantiu o sucesso da festa, traduzindo um clima de tranquilidade para os foliões", complementou o policial.

Dados

De acordo com os dados apresentados, durante os dias da festa carnavalesca na segunda maior cidade baiana houve uma redução no número de brigas (vias de fato), da ordem de 52,7% (93 no ano passado e 44 este ano), as lesões corporais recuaram 29,4% (17 em 2014 e 12 este ano) e os registros de roubos caíram 50% (três este ano, contra seis no ano passado).

Houve um aumento em mais de 158% no número de conduções e prisões por tráfico e/ou uso de drogas (87 em 2013, contra 225 este ano), além da apreensão de seis armas no circuito.

"Este ano montamos um trabalho especial em relação ao tráfico de drogas, colocando cerca de 90% do efetivo infiltrado entre os foliões, o que nos possibilitou identificar e prender os envolvidos com este tipo de delito", explicou o coordenador.

Morte

O caminhoneiro Ednílson Gomes Félix Cerqueira, de 38 anos, foi assassinado com vários tiros na noite do domingo, após se envolver em uma discussão de trânsito.

O crime aconteceu na avenida Adenil Falcão, a cerca de 300 metros do Circuito Maneca Ferreira, onde acontecia a Micareta de Feira de Santana.

Além dele, Maximínio Almeida de Oliveira, 34, foi atingido no maxilar e encontra-se internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).



De acordo com testemunhas, a vítima, acompanhada de dois amigos, estava no veículo Fiat Palio, de placa NNA-4204, que teria sido atingido por outro carro, não identificado, com quatro ocupantes. Após uma rápida discussão, um dos homens desceu do segundo veículo e atirou diversas contra o Palio, fugindo em seguida.

