Balanço da SSP-BA aponta redução no número de mortes violentas

A cúpula da Secretaria de Segurança Publica da Bahia apresentou nesta quarta, 1, o balanço do primeiro semestre de 2018. Os dados apontam que os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, tiveram uma redução de 6,8% no estado nos seis primeiros meses deste ano, em comparação ao ano passado. A diminuição está acima da meta estipulada pelo programa Pacto pela Vida (PPV)

Violência contra a Mulher

Os feminicídios tiveram queda de 55,5% na Região Metropolitana e em Salvador. A SSP registrou quatro casos em 2018, contra nove do ano passado. Os números de ameaças também reduziram, 4.578 contra 5.043 de 2017. A Operação Ronda Maria da Penha, unidade que acompanha mulheres com medidas protetivas, fechou este inicio doa no com 30 agressores presos, 594 vitimas acompanhadas e 2.312 ações de fiscalizações das medidas.

Bancos, carros e ônibus

Os ataques a instituições financeiras teve queda pelo terceiro ano consecutivo, 38 casos do primeiro semestre deste ano, contra 47 de 2017, redução de 19,1%. O índice de roubo de veículos aumentou em 1,8%. Foram 2.949 ocorrências em 2018, contra 2.898 do ano passado. Já o numero de roubos em coletivos, fecharam o semestre com redução de 37,9%. Foram 587 casos a menos.

Produtividade

Nos seis primeiros meses deste ao, a policia baiana prendeu, em flagrante ou cumprindo mandado, 63 criminosos por dia. A média diária dos adolescentes infratores apreendidos ficou em 10, com total de 1654 autuações, a maioria por tráfico. 4.057 armas foram apreendidas no período avaliado. 15 toneladas de maconha, cocaína e crack foram retiradas das ruas. Em relação ao trabalho preventivo, sete milhões de pessoas foram abordadas, 3 milhões de veículos foram revistados e 73 mil táxis parados em blitzes.

Novas unidades

No primeiro semestre desse ano, 13 novas estruturas entregues para os polícias militares, civis, técnicas e o Corpo de Bombeiros. O serviço do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) foi implementado nos municípios de Santa Maria da Vitória, Teixeira de Freitas e Valença. Cidades de pequeno porte adjacentes aos maiores, também foram beneficiados com atendimento via 190. As cidades de Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Vera Cruz, Teixeira de Freitas, Maragogipe, Camaçari, Amargosa e Barra ganharam Distritos Integrados de Segurança Pública (Diseps).

A operação Ronda Maria da Penha avançou chegando aos municípios de Jacobina e Lauro de Freitas. Os Batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), além do comando de Policiamento Especializado (CPE) estão em novas sedes.

