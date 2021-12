Baile em prol de crianças com paralisia cerebral arrecada quase R$ 900 mil

O Baile Bahia Real Masqué, realizado pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), no dia 13 de fevereiro, arrecadou R$ 891.329,02. O valor será destinado ao Núcleo de Assistência à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC).

Os recursos vão permitir a ampliação da capacidade de atendimento às pessoas com deficiência, em especial às crianças e suas famílias, com a construção de uma nova área com 600 metros quadrados, totalmente equipada, e ampliação do atendimento de 450 para 650 pessoas atendidas.

As obras, já iniciadas, incluem a construção de um ginásio para atividades multidisciplinares; instalação de redes de esgoto e água de acordo com normas ABNT; requalificação da área da piscina, do espaço verde Parque Ecológico-Terapêutico São Francisco de Assis e do acesso principal; e ainda a aquisição de equipamentos para quatro espaços que vão compor a sala de integração sensorial, as salas multidisciplinares para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o laboratório de informática para comunicação alternativa, entre outros.

Com ingressos esgotados, o Baile teve shows de Ivete Sangalo, Luiz Caldas e Jau, que abriram mão dos cachês.

