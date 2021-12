Baianos suspeitos de estuprar e matar jovem estão presos na Argentina

Cinco baianos estão presos na Argentina por supostamente estuprarem e matarem uma adolescente de 15 anos. O crime teria sido cometido no quarto de um albergue de Corrientes, na noite de Réveillon, e a prisão ocorreu no dia 1º de janeiro.

A jovem Irina Diana López foi encontrada pela irmã, nua, sem sinais vitais e com sangramentos na genitália. Seu filho de seis meses estava ao lado do corpo da adolescente. O caso ganhou destaque na imprensa argentina.

De acordo com o site La Nacion, um dos suspeitos é Wenderson de Souza Bacelar, de 21 anos, que era namorado da vítima. Wenderson é da cidade de Feira de Santana. Já os outros quatro suspeitos são naturais da Cipó, no nordeste do estado.

Quando o corpo da jovem foi encontrado, um grupo de pessoas, entre brasileiros e argentinos, participava de uma reunião social, com uso de bebidas alcoólicas e drogas. O corpo da adolescente foi submetido à autopsia para esclarecer a causa morte e a polícia local continua investigando o caso.

