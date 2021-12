Baianos são prejudicados com fechamento de agência de intercâmbio

Mais de 2 mil pessoas que contrataram a Agência de Intercâmbio Time 2 Travel (T2T) tiveram uma surpresa na noite do dia 17 de junho, quando a empresa anunciou, sem aviso prévio, que suspenderia as atividades devido a dificuldades financeiras.

Na Bahia, cerca de 15 pessoas ficaram prejudicadas após o fechamento da empresa. Uma delas é a cantora Maíra Cajé, 26 anos, de Jacobina. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela conta que conheceu a agência de intercâmbios através da internet e indicações de amigos.

Maíra Cajé investiu mais de R$10 mil no seu intercâmbio pela empresa Time 2 Travel

"Desde quando comecei a pesquisar, entre julho e agosto do ano passado, a T2T sempre era a mais indicada nos grupos de Facebook e no Instagram, e a página deles sempre teve o melhor feedback dos alunos", diz.

A surpresa veio justamente porque não havia comentários negativos sobre a empresa, que tinha escritórios funcionando em algumas cidades no Brasil e na Irlanda. "A maioria dos brasileiros que moram em Dublin, na Irlanda, foram pela T2T e nunca fizeram reclamações", comenta a cantora.

Em outubro de 2018, após três meses de pesquisa, ela fechou um pacote no valor de R$ 10.400,00, que incluía um curso de idiomas durante seis meses, mais uma semana de acomodação e o transfer no país de destino. Além desse valor, Maíra também comprou 600 euros, quantia que equivale a R$ 2.700,00.

Ela destaca que teve sorte porque não pagou todas as parcelas e comprou uma quantia de euros considerada pequena. As passagens, adquiridas em fevereiro, já foram confirmadas, o que ainda vai possibilitar que ela consiga realizar o sonho de viver um intercâmbio.

Mesmo assim, o prejuízo foi grande e Maíra conta que a sensação é de impotência. "É terrível, você se sente totalmente impotente, porque você confia naquela agência comprando um serviço e eles roubaram a gente. Ninguém sabe onde estão os donos e não sei por que eles não estão presos ainda".

Outra baiana que está passando pela mesma situação é a jornalista Viviane Cunha Teixeira, de 35 anos. Ela conheceu a T2T através de Maíra e já havia pago um valor de R$ 3.724,54, quando recebeu a notícia. "No dia que soube do fechamento da empresa, enviei um e-mail para os diretores querendo saber como fariam com o meu curso, se tinham dado alguns entrada, mas não obtive retorno", expõe ela.

Viviane Texeira procurou a agência após indicação de amiga

"Tenho um amigo em Dublin, solicitei que fosse na faculdade, ele verificou que estou inscrita, porém nenhum valor pago. Estava pagando o curso, comprei 3 mil euros e já estava finalizando as minhas atividades comerciais", acrescenta Viviane.

Sócia de uma empresa de Serviços Gráficos, a baiana também relata que já contratou um advogado para ingressar na justiça contra a agência de intercâmbio. Viviane estava com a viagem agendada para o dia 30 de setembro e teve que mudar todo o seu planejamento.

"Agora é retomar as pesquisas de preços e fechar diretamente com o curso, porque não confio mais em nenhuma agência, além de possivelmente adiar um pouco a viagem", salienta.

A falta de informação é mais um fator que agrava a situação, já que ainda não se sabe o que acontecerá com as pessoas que investiram nos pacotes de intercâmbio. "A única coisa que eles fizeram foram dois comunicados no site e Instagram e, logo depois, a conta foi desativada", diz Maíra.

Após o fechamento da T2T, a agência Popinschool também suspendeu as atividades, e logo surgiram dúvidas se os dois casos estariam relacionados. Um dos clientes da Popinschool era o advogado Marcelo Albuquerque**, que havia contratado o serviço no valor de R$ 10.990,00. Após tomar conhecimento da situação da T2T, ele questionou a empresa, que assegurou não ter relação com a T2T.

"No dia 24 de junho, recebi a informação que a empresa Popinschool havia fechado e, no dia 25 de junho, sem nenhum comunicado oficial, a empresa apagou todas as postagens no Instagram, deletou a conta no Facebook e retirou o site no ar", conta o baiano.

Ainda não há confirmação se as empresas seriam do mesmo dono. Em nota, a T2T afirma que está tomando providências. "Criamos recentemente equipes de mediação que entrarão em contato com os estudantes que possuem embarques pendentes. Trataremos sobre os casos de forma individualizada, a fim de viabilizar a solução de forma pontual, especifica e segura".

*Sob supervisão da editora Thaís Seixas

**Nome fictício para preservar a fonte

adblock ativo