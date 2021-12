Baianos são os que mais pedem cerveja na hora de celebrar

"A gelada", "véu de noiva", "canela de pedreiro" assim muitos chamam a cerveja, que é a bebida mais pedida pelos baianos na hora de celebrar. De acordo com a pesquisa do Ibope Inteligência, para 81% dos baianos a cerveja é a preferida para comemorar os bons momentos.

Resultado deixa o estado no primeiro lugar nacional nesse quesito. E tudo indica que nas comemorações de fim de ano a "loira" deve comandar as festas.

A pesquisa revelou também que para quase dois terços dos entrevistados em todo o Brasil, 64%, apontam a cerveja como a bebida preferida para as comemorações, seguida por refrigerante, 13%, espumante, 12%, e vinho, 5%.

Já entre as regiões o Nordeste fica em terceiro lugar com 65% população preferindo a cerveja. Os moradores do Centro-Oeste e do Sudeste são os que surgem à frente com 68% citando a bebida como a preferida.

