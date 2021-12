Baiano que nasceu com doença rara dará palestra nos EUA

O caso de superação do baiano Cláudio Vieira de Oliveira, 38, que nasceu com o pescoço virado para as costas, repercutiu nas mídias nacional e internacional. E neste mês, Cláudio embarca para os Estados Unidos para fazer sua primeira palestra internacional.

Entre 18 e 26 de outubro, ele vai falar aos poucos mais de 11 mil habitantes do distrito de Elizabethtown, no estado da Pensilvânia, e em Chicago, no estado de Illinois.

O baiano vai falar em escolas e hospitais. Em uma entrevista para uma emissora de televisão, Cláudio disse que recebeu uma proposta para visitar à Rússia. Ele conta que a fama internacional começou antes mesmo de ter sua história divulgada pela Discovery Channel.

Cláudio nasceu com artrogripose múltipla congênita, uma anomalia rara. Além do pescoço virado para as costas, o baiano tem braços e pernas atrofiados. Mas ele nunca deixou de estudar e se formou em contabilidade. Atualmente, Cláudio se sustenta dando palestras motivacionais, onde fala sobre sua história de vida.

