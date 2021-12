Baianas insistem em vender acarajé dentro da Fonte Nova

A possível proibição da presença de baianas de acarajé na Arena Fonte Nova durante os jogos da Copa 2014 - tema de reportagem publicada por A TARDE, na edição de quinta-feira - resultou em um comunicado divulgado ontem pela Fifa. Mas o documento não tranquilizou a representação oficial da categoria.

A entidade internacional salientou o interesse em incluir pratos da culinária regional nos cardápios comercializados durante os eventos esportivos, mas deixou dúvidas sobre a presença das tradicionais vendedoras da iguaria no local.

O comunicado sobre a comercialização de alimentos nos estádios brasileiros durante os jogos da Copa diz que está em curso uma licitação para selecionar as empresas responsáveis pela venda de comidas e bebidas. Entre as propostas, muitas incluem o acarajé entre os produtos a serem oferecidos aos espectadores.

"Ninguém nos procurou para nada. Meu receio é que uma empresa tome nosso lugar. Eles querem o acarajé no estádio, mas sem a nossa presença. E isso nós não vamos deixar acontecer", afirma a presidente da Associação das Baianas de Acarajé e Vendedoras de Mingau (Abam), Rita Maria Ventura dos Santos.

Segundo a assessoria do secretário Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 (Secopa), Ney Campello, existe um esforçodele para que as baianas de acarajé exerçam sua atividade nos eventos esportivos no estádio.

Assegura que houve uma precipitação na avaliação de que as baianas não poderiam comercializar o produto no entorno do estádio em um raio de dois quilômetros. O bolinho não é considerado concorrente dos produtos vendidos pelos patrocinadores dos jogos na Arena Fonte Nova, e as negociações estão avançadas, disse a assessoria.

Campanha - A presidente da Abam ressalta que, caso a presença das baianas na Arena Fonte Nova seja realmente proibida, a associação irá coordenar uma campanha, inclusive nas redes sociais, contra a decisão.

"Percebemos que isso provocou uma mobilização nas redes sociais. Foram várias manifestações a favor da nossa presença. Então, acredito que poderemos seguir esse caminho e conseguir sensibilizar a maioria das pessoas para fortalecer o significado do nosso trabalho e do acarajé", disse Rita dos Santos.

Ela ressalta que não é possível esquecer a importância do trabalho das baianas nos mais de 50 anos de funcionamento da antiga Fonte Nova. Como exemplo, cita o caso de Meire Jane, que, há 45 anos, tem carteira da Sudesb.

O documento permitia à baiana trabalhar no antigo estádio, mas agora ela não tem perspectiva de exercer a atividade, vendendo acarajés e quitutes a uma clientela fiel, durante os jogos de futebol no novo equipamento.

