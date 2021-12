Baiana pode ser a latina mais bela

Nascida em Barreiras, mas moradora de Luís Eduardo Magalhães (a 940 km de Salvador), a jovem Patrícia Cristiane Guerra, 18 anos, vai representar o Brasil no concurso Miss Latina Del Mundo, em maio de 2014.

Ela é Miss Luís Eduardo Magalhães e ficou em 2º lugar no Miss Bahia Universo 2013, cursa o quarto semestre de Administração na Faculdade Aroldo Horácio Ferreira (FAAHF) e foi a representante do estado no concurso realizado semana passada em Porto de Galinhas (PE), quando foi eleita Miss Brasil Latina.

Embora tenha nascido em Barreiras, ela diz que sempre morou em Luís Eduardo, desde o tempo que era um distrito e tinha o singelo nome de Mimoso do Oeste.

Filha de sulistas, apesar de cursar administração, Patrícia quer seguir a vida de modelo.

Para o concurso do ano que vem ela está se preparando com dieta e muita malhação. "Isto já é uma rotina pra mim", disse Patrícia, destacando que sempre teve apoio dos familiares e conta com especial colaboração de amigos, artistas e empresários.

O evento de 2014 ainda não tem um local definitivo, no entanto, ressaltou que deverá acontecer em Punta Cana, na República Dominicana, ou em Cancun, no México. Ela acrescentou que sonha em trazer o título para o Brasil e para a Bahia. "Para isso conto com a torcida dos baianos", finalizou.

adblock ativo