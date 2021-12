Baiana morre com corda no pescoço em São Paulo

Idacélia Spínola Matos, 32 anos, foi encontrada morta dentro do banheiro de seu apartamento com uma corda enrolada no pescoço. O crime ocorreu no sábado, 8, em São Paulo.

De acordo com o site Brumado notícias, Idacélia, que é natural de Guanambi (a 688 km de Salvador), havia viajado com o marido, conhecido como João de Dudu, e com dois filhos para a cidade de São José do Rio Preto, naquele estado. O motivo da viagem seria a venda de uma casa de propriedade do casal para partilha de bens.

Segundo informações do site, o marido é o principal suspeito do crime.

O corpo da vítima será transferido para o município baiano de Guanambi.

