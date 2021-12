Baiana com barriga gigante passa por especialista após divulgação de vídeo

A baiana Daiane Maria de Oliveira, 28 anos, fez um apelo em um vídeo que circulou nas redes sociais e na internet, pedindo ajuda para realizar um tratamento que identificasse a causa que faz a barriga dela crescer exageradamente. A mulher sofre com o problema há cerca de 3 anos.

Após tomar conhecimento do vídeo na tarde desta segunda-feira, 25, a prefeitura do município de Igaporã (a 702 quilômetros de Salvador) disponibilizou um atendimento para a mulher na manhã desta terça, 26, no hospital do município. Ela será atendida por um endocrinologista.

No vídeo, a moradora da localidade conhecida como Fazenda de Lagoa da Torta, na zona rural da cidade baiana de Caetité (a 638 quilômetros de Salvador), relata que realiza todo o mês um procedimento de "drenagem". Segundo Daiana, na última vez que foi realizar o procedimento, os médicos chegaram a tirar cerca de 6 litros de um líquido da barriga.

"Eu passo nos médicos e eles não descobrem o que tenho nessa barriga", disse a mulher, que ainda comenta que há três anos que ela não menstrua. De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação de Igaporã, uma equipe médica foi disponibilizada para acompanhar e prestar os devidos cuidados a Daiane.

