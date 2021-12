Baía de Todos-os-Santos recebe investimento de R$ 208 mi

A Baía de Todos-os-Santos deve receber investimento de US$ 84,7 milhões, o equivalente a R$ 208 milhões, conforme acordo assinado nesta quarta-feira, 23, entre o governo da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Deste montante, US$ 33,9 milhões cabe ao estado e US$ 50,8 milhões ao BID. O objetivo desse financiamento é ampliar o setor de turismo do estado e gerar empregos na Bahia.

Será recuperada e implantada infraestrutura náutica, como píeres e atracadouros, além da capacitação profissional e empresarial e ações de preservação ambiental da Baía de Todos-os-Santos.

O projeto prevê a construção de quatro bases náuticas, que vão contar com lan house, espaço para as embarcações, posto de informação turística, sanitários, comércio de artesanato e prestadores de serviços.

Ainda não há previsão para início das obras.

