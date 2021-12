Bahiatursa apoia 92 municípios nos festejos juninos

A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa) divulgou, nesta quinta-feira, 16, no Diário Oficial, a lista com 92 municípios que receberão o apoio da Bahitursa para os festejos juninos.



Segundo o superintendente Diogo Medrado, "muitos municípios baianos se movimentam para os festejos, que ocorrem praticamente durante todo o mês de junho. O Governo do Estado, por meio da Bahiatursa, não poderia deixar de apoiar as cidades onde acontecem as manifestações mais tradicionais e espontâneas e contribuir, assim, para o aumento do fluxo turístico na Bahia".

