Bahiatura encerra prazo de inscrições para apoio a festejos

Segue até as 18h desta terça-feira, 13, o prazo de inscrição dos municípios baianos que desejam receber apoio da Bahiatursa para os festejos juninos (Santo Antônio, São João e São Pedro).

Ao todo, serão selecionadas 120 cidades que receberão o recurso, que varia de R$ 20 mil a R$ 100 mil. Para participar, os municípios devem inscrever o projeto por meio do formulário disponível no site da Bahiatursa, com a documentação exigida.

A seleção será feita por uma comissão composta por representantes da Bahiatursa, Setur, Secult, Serin, Secom, Secopa e Casa Civil, com base nos seguintes critérios: tradição da festa, presença de manifestações culturais tradicionais de São João (apresentações ou concursos de quadrilhas, dança da fita, casamento na roça, pau de sebo), estrutura receptiva do município (meios de hospedagem, casas alugadas, articulação com municípios vizinhos para hospedagem, organização de serviços de informações dos festejos para visitantes e capacidade de atração de fluxo turístico) e tamanho população.

