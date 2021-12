Zoológico vai ter programação especial neste final de semana

No próximo sábado, 18, e domingo, 19, os visitantes que forem ao zoológico de Salvador vão poder contar com atividades recreativas, como ginástica artística, corrida, basquete e futebol - todos com base nos Jogos Olímpicos.

Segundo o coordenador do zoo, Gerson Norberto, o espaço foi escolhido por ser um dos poucos locais de lazer gratuito da capital baiana. As atividades serão realizadas em parceria como a empresa Danone.

Ao final das brincadeiras, os participantes poderão assistir uma apresentação do Dino, mascote da marca, e seu convidado especial, o Tio Paulinho. Quem apresentar um cupom fiscal no valor de R$ 10,00, em compras de produtos da empresa, também ganha um brinde especial.

