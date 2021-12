Zoológico interdita setor de grandes felinos

Depois de fazer vistorias de rotina e identificar infiltrações no setor dos grandes felinos, o Parque Zoobotânico de Salvador resolveu interditar a área para a realização de obras de manutenção. Os danos foram causados em decorrência das fortes chuvas que caíram em Salvador nos últimos dias. Até a conclusão dos reparos, os visitantes não terão acesso ao local.

"O processo para a manutenção, será iniciado com uma avaliação de técnicos da Superintendência de Construções Administrativas (Sucab), que deverão emitir um relatório com os serviços necessários a serem contratados pelo Instituto do meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema)", afirmou o coordenador do Zoo, Gerson Norberto.



Inaugurado em 2009, o felinário passará por uma revisão técnica, estrutura e artística, uma vez que algumas rochas artificiais do setor, conhecidas como "quelaps", precisarão de novos serviços de impermeabilização.



"Essas rochas simulam uma gruta por onde o publico passa e junto com os painéis de vidro e o córrego d'água, promovem bem-estar acústico, térmico e visual tanto para os visitantes do zoo, como para as onças, pretas, pintadas e pardas", disse o coordenador.

A expectativa é que as intervenções fiquem prontas antes do mês de outubro, quando o parque recebe um grande público em comemoração ao "Dia das Crianças".

