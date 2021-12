Zoológico fecha para visitação durante manutenção

O Parque Zoobotânico de Salvador fechou para visitação temporariamente a partir desta terça-feira, 29. Durante a parada, que vai durar por tempo indeterminado, as atividades internas com os animais e de conservação serão realizadas normalmente.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), o motivo é a realização de atividades rotineiras de manutenção do local, como limpeza na área de circulação do público e poda de árvores.

