Zoológico de Salvador realiza inscrições para passeios noturnos

Com o objetivo de proporcionar ao público um passeio noturno inusitado com aromas, sons e ruídos peculiares, o 'Zoo Noturno' está com a agenda aberta para a edição 2019. O projeto, criado em 2013 pelo Zoológico de Salvador, acontece às terças e quintas, das 18h30 às 20h, no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, localizado no bairro de Ondina.

No 'Zoo Noturno' é possível assistir a um teatro de sombras cujo tema está relacionado à evolução do homem e da natureza, além de assistir a uma palestra de educação ambiental e fazer a ronda orientada. Durante a visita, podem ser vistos animais como o jupará, o macaco-da-noite, o lobo-guará, o furão, a jaguatirica, o mão-pelada, o gato-do-mato, dentre outros.

O Zoológico de Salvador recomenda que os visitantes usem calça, blusa de manga curta ou longa e sapatos fechados. Não é permitido o uso de flash de câmeras ou celulares, que devem ser configurados no modo silencioso para não incomodar e nem assustar os animais. Os interessados em participar da atividade podem fazer a inscrição no site do Zoo Noturno.

adblock ativo