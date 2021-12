Zoológico de Salvador lança projeto Zoo Noturno

O Jardim Zoológico de Salvador lançará uma nova opção de lazer para os visitantes a partir de terça-feira, 5. O projeto Zoo Noturno permitirá um passeio monitorado durante o período da noite nas dependências do parque.

Segundo a assessoria de imprensa do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), os passeios terão duração de uma hora e serão monitorados por uma equipe de educação ambiental. Só serão permitidos grupos de no máximo 25 pessoas, que ainda participarão de uma palestra sobre fisiologia animal e a importância da preservação das espécies. Os interessados deverão agendar a visita noturna

"Durante o dia, animais de hábitos noturnos pouco aparecem ou ficam a maior parte do tempo dormindo, por isso montamos uma estrutura especial de iluminação e sinalização refletiva, além de contar com apoio de toda a equipe técnica e de vigilantes, para estender o horário de funcionamento duas vezes na semana", afirma em nota o coordenador do Zoológico, Gerson Norberto. Ainda segundo ele, a ideia surgiu de uma demanda dos próprios visitantes do local, que questionam o comportamento de algumas espécies de hábitos noturnos.

Durante o passeio de cerca de uma hora, as pessoas poderão visualizar os hábitos de animais como jupará, macaco da noite, serpentes, lontras, sariguês, zebras, camelos, entre outros. O Zoo Noturno funcionará as terças e quintas, das 18h30 às 20h.

