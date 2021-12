Zoológico de Salvador comemora chegada de novo morador

O Jardim Zoológico de Salvador, localizado no bairro de Ondina, está aberto neste feriadão de Semana Santa, e anunciou a chegada de um novo membro à lista de animais do espaço. Um filhote de anta completa nesta sexta-feira, 14, sua primeira semana de vida.

O animal faz parte da espécie que possui os maiores mamíferos terrestres do Brasil e tem seu estado de conservação no país considerado vulnerável. O filhote está sob os cuidados da mãe no Zoo.

Quem quiser conferir a antinha, o Zoo está aberto até domingo das 8h30 às 17h. A entrada é gratuita.

Inteligência

As antas são animais muito inteligentes, por conta da enorme quantidade de neurônios que possui. São consideradas também jardineiras das florestas, possuindo um papel importante na preservação de biomas brasileiros como a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica. Isso porque elas são grandes o bastante para se alimentar de frutas inteiras e depois andar por um amplo território, depositando as fezes, que servem como adubo natural.

