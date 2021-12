Zoológico da cidade reabre com novas instalações

Atração que agrada crianças, jovens e adultos, o zoológico de Salvador voltou a receber visitantes com novas instalações e ajustes no setor de limpeza de valas e nas tubulações pluviais. As modificações, segundo a direção do parque, visam melhorar a qualidade de vida dos animais e também oferecer aos visitantes um espaço mais agradável.



De acordo com o diretor do Parque Zoobotânico de Salvador, o veterinário Gerson Norberto, a expectativa é que o zoo receba um volume significativo de visitas neste domingo. Além disso, adianta ele, a partir da próxima semana, “já serão apresentados os três filhotes do urso-de-óculos ao público”.



Apesar desta apresentação acontecer no próximo fim de semana, a escolha dos nomes dos pequenos ursos só ocorrerá no Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro. Para participar da escolha dos nomes, é preciso acessar o site www.zoo.ba.gov.br.



A estudante Janeci de Queiroz, 30 anos, moradora da cidade de Serrinha, foi ao parque com os filhos e gostou das mudanças. “Gostei do que foi feito e os meninos adoram!”, disse. O filho Eric de Queiroz, 5, não perdeu a oportunidade de conhecer novos animais e se empolgou com a escolha dos nomes dos filhotes.



A professora Diana Miranda, 62, também elogiou as ações, mas reivindicou reformas mais efetivas para o lugar. “Adoro a possibilidade de estar em em contato com a natureza. Pelo que vi, muita coisa melhorou, mas tem recintos que ainda continuam da mesma forma. O zoológico poderia estar mais bem conservado”, observou.



A reforma na estrutura do lugar também é uma preocupação da administração. Norberto lembrou que os recintos dos felinos e das aves já foram reestruturados para melhor atender ao público e proporcionar o bem-estar dos bichos, mas reconheceu a necessidade de outras ações. “Ainda temos que modificar alguns lugares. O recinto dos primatas, por exemplo, será inaugurado em novembro, uma vez que, por conta das chuvas, foi impossível concluir a obra antes”, disse.



O Zoo funciona de terça a domingo e nos feriados, das 8 às 17h. Escolas e instituições que queiram visitar o local devem agendar a visita pelo telefone (71) 3116-7954.



