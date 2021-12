Zoológico comemora nascimento de 13 serpentes Salamanta

O Zoológico de Salvador postou nota comemorando o nascimento de 13 filhotes de Salamanta, ou jiboia arco-íris, nesta sexta-feira, 12. Segundo a instituição, a espécie não costuma procriar em cativeiro por conta do ambiente, alimentação e protocolo clínico sanitário.

A serpente, que é muito comum no Brasil, pode atingir até 1,5m de comprimento e se alimenta de principalmente de roedores e marsupiais, lagartos e aves.

Reprodução

No ano passado foram 45 aves, 55 répteis e 14 mamíferos reproduzidos em cativeiro no Zoo. Entre eles, a onça-preta, que recebeu através de votação popular o nome de Diaurum. Hoje, o Jardim Zoológico conta com mais de 1 mil e 600 animais em seu plantel, sendo eles 90% nativos.

O Setor de Herpetologia também já conseguiu reproduzir com sucesso as seguintes espécies brasileiras: Tracajá (Podocnemis unifilis), cagado-cabeça-de-cobra (Phrynops tuberculatus), Tigre d'água nacional (Traquemys dorbignis), tartaruga-da-amazônia (Padocnemys spansa), Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), sucuri-verde (Eunectes murinus), muçuã (Kinosternon scorpioides), cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus), cascavel (Crotalus durissus), iguana (iguana iguana) jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria), jabutitinga (Chelonoidis denticulata) e aperema (Rhinoclemmys punctularia).

