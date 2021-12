Zoo de Salvador reabre após dois dias fechado

Dois dias. Foi este o tempo de interrupção das visitações públicas ao Jardim Zoológico de Salvador, no Alto de Ondina. A pausa, realizada entre a terça-feira, 29, e quinta, 31, visava a realização de manutenções.



Apesar da necessidade, o governador Rui Costa determinou a reabertura após o recebimento de pedidos de variados setores da sociedade. As obras, todavia, ainda serão realizadas.

"Analisamos que a recuperação de alguns espaços, como o local dos ursos e áreas de circulação, assim como a poda de árvores, pode ser feita simultaneamente às visitações públicas", afirma o secretário Estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler.



A decisão foi recebida com alívio pelos ambulantes que trabalham no Zoológico. "Houve sensibilidade à nossa condição por parte do governador. Alguns de nós estão aqui há 40 anos. Pessoas que não têm mais condições de entrar no mercado de trabalho'', declarou Paulo Marques, diretor da Associação dos Feirantes e Ambulantes da Região Metropolitana de Salvador (Asfaerp).



O representante relata a inexistência de um aviso prévio da administração do espaço. "Durante os dois dias, ninguém nos explicou nada'', diz.



Além dos comerciantes informais, também não houve diálogo com os funcionários do Zoológico. "Ficamos preocupados com a nossa situação", explica Rodrigo Viana, vigilante do Jardim Zoológico. Os funcionários e ambulantes se mostram a favor das melhorias, mas ficaram surpresos com a suspensão das visitas.



Apesar da inicial falta de diálogo, o secretário defende as medidas tomadas. "Uma série de funcionários não seria atingida, como os responsáveis pela alimentação. Contudo, é uma postura governamental atual a redução de gastos com terceirizados. Estamos estudando as possibilidades. Em relação aos comerciantes informais, eles precisam ser regularizados e os espaços que ocupam, licitados. Há uma lei que obriga isso. Nunca fizemos pois os espaços sempre careceram de reformas'', conclui Spengler.



Visitantes



Com cerca de 1.600 animais, distribuídos em 250 mil m², o Jardim Zoológico recebeu 48 mil pessoas durante o último feriado do Dia das Crianças, de acordo com informações da Secretaria do Meio Ambiente. O espaço é importante para o lazer e aprendizado de muitos residentes de Salvador e até de outros municípios.



Para a alegria do pequeno Eduardo, 9, seus pais puderam levá-lo ontem ao zoo para que ele curtisse, mesmo separado por grades, as aves. "É a primeira vez que ele vem ao Zoológico", afirma o fiscal de obras Hamilton Moreira, pai de Eduardo.



A pequena Júlia, de 1 ano, é uma visitante habitual. "Gosto de trazê-la para se divertir com os animais. O espaço está em condições adequadas, mas é possível conciliar com algumas reformas necessárias'', afirma o empresário Wellington Silva, 33, pai de Júlia.





