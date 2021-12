Zoo de Salvador protege macacos contra febre amarela

Algumas pessoas aproveitaram o feriado da Semana Santa para passear no Jardim Zoológico de Salvador, em Ondina. Quem passou por lá nesta sexta-feira, 14, viu que as jaulas onde ficam os macacos foram protegidas com telas contra o mosquito transmissor da febre amarela.

A medida foi tomada no início deste mês, após mortes de animais infectados com o vírus na cidade. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o número de macacos infectados quase dobrou no estado em menos de oito dias.

Mortes

No boletim do dia 6, o quantitativo de confirmações de animais com a doença era 18. Uma semana depois, este número cresceu para 32. O número de macacos mortos no estado também cresceu, passou de 133 para 209.

O médico veterinário, Fernando Oliveira, diz que é necessário que a população saiba que o macaco não transmite febre amarela e chama atenção para as agressões aos animais.

“É importante lembrar que os macacos não são reservatórios da doença, pois o mosquito pode picar tanto o primata quanto um humano, ou seja, a doença não é transmitida pelos macacos”, alerta o profissional.

O médico destaca, ainda, que um órgão de saúde deve ser acionado toda vez que alguém encontrar um macaco morto ou desconfiar que ele possa estar infectado.

A estudante Tatiane Santos, 17, esteve no zoológico e disse que não tinha receio de visitar as jaulas onde fica os macacos: “Só vou ficar um pouco distante, mas não tenho medo”.

Para a comerciária Lea Souza, 29, os animais também são vítimas da doença. “Não tenho medo de chegar perto dos macacos, pois sei que eles são mais uma vítima e não o transmissor”, pontuou.

*Sob supervisão do editor--coordenador Luiz Lasserre

