Zona Azul Digital já tem mais de 19 mil motoristas cadastrados

Com uma semana de funcionamento, a Zona Azul Digital tem sido bem aceita pelos motoristas de Salvador. Em um total de 19,4 mil usuários cadastrados, 1.799 condutores realizaram a compra online de vagas em vários pontos da cidade. A capital baiana conta, atualmente, com 11.192 estacionamentos distribuídos em 287 locais. A previsão é implementar mais 900 até o final do ano.

Entre os locais que mais se destacaram em vendas online estão: centro, Pituba, Itaigara, Comércio, Iguatemi, Imbuí, Rio Vermelho, Orla, Garibaldi e Pernambués. “É simples e fácil. Entra no site, escolhe um aplicativo, baixa e já começar a utilizar”, afirmou o titular da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, por meio de nota divulgada pela assessoria.

Ainda segundo o Muller, no aplicativo é possível pagar no cartão de crédito, de débito ou ainda no boleto bancário, com a possibilidade de utilizar o estacionamento em todas as ruas regulamentadas de Salvador.

Como utilizar

Motoristas interessados em usar a nova ferramenta basta instalar um dos três aplicativos das empresas credenciadas, disponíveis na Play Store e na Apple Store: Estacionamento Digital, Zul Salvador ou FAZ – Zona Azul Digital Salvador. Na sequência, o aplicativo solicitará dados para o cadastro (nome, e-mail e CPF).

Para finalizar, o usuário escolhe o crédito de sua escolha (a partir de R$ 3), por meio de cartão de crédito, débito ou boleto bancário. Na sequência, ativar a cartela, a partir da localização da vaga por GPS ou selecionando um logradouro para a cobrança. O preço pago é identificado e descontado do saldo do condutor.

